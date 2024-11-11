Вона розкішна: Дженніфер Лопес у сукні з високим розрізом від Zuhair Murad сяяла на прем'єрі фільму

Дженніфер Лопес відвідала прем'єру фільму "Wicked: Чародійка", яка відбулася у Лос-Анджелесі.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

На червоній доріжці попдіва продемонструвала розкішний образ. На ній була сукня із кутюрної весняної колекції 2024 року бренду Zuhair Murad.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

Вбрання було розшите різнокольоровою вишивкою, бісером, блискітками і паєтками. Воно мало широкий галтер, американську пройму, вирізи на талії і високий розріз, який дозволив продемонструвати свої стрункі ноги.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

А ще у Джен була оголена спина, яку вона показала фотографам. Артистка мала стрункий та спокусливий вигляд.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

Аутфіт Лопес доповнила блискучим клатчем із золотою фурнітурою, а також бежевими босоніжками зі стразами і на шпильках.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

У неї була елегантна зачіска з випущеними спереду пасмами, макіяж із блискучими тінями і бежевим блиском на губах, а також довгий перламутровий манікюр.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

Свій лук Джей Ло завершила браслетами з кольоровим камінням від індійського бренду Sabyasachi.

Коли зірка йшла на вулицю, вона одягла коричневу коротку шубу.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес заскочили фотографи у трендовій шубі та з сумкою Jacquemus на плечі.

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