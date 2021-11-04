Вона розкішна Галь Гадот у гранатово-червоній сукні сяяла на доріжці

Вона розкішна Галь Гадот у гранатово-червоній сукні сяяла на доріжці

Ізраїльська акторка та модель Галь Гадот разом із колегами Двейн Джонсоном та Раяном Рейнольдсом представила їхній новий фільм "Червоне повідомлення" у Лос-Анджелесі.

36-річна акторка мала розкішний вигляд у ранатово-червоній сукні на тонких бретельках, усипаній паєтками та з рюшами на подолі, яку поєднала із золотими босоніжками на шпильках та коштовностями від Тіффані. Коротке волосся зірки було зачесане назад, у вухах виблискували сережки-висячки, на руці був браслет, а манікюр був зроблений в тон сукні.

Галь Гадот / Associated Press

Фільм "Червоне повідомлення" — американський комедійний бойовик режисера та сценариста Роусона Маршалла Тербера.

Галь Гадот / Associated Press

У світі міжнародної злочинності Інтерпол випускає "червоне повідомлення" — глобальне попередження, щоб вистежити і зловити злодія, що розшукується, у світі мистецтва. Фільм вийде в обмежений прокат у США 5 листопада 2021 року, а 12 листопада з'явиться на Netflix.

Галь Гадот / Associated Press

Галь Гадот / Associated Press

На доріжці також з'явилися Двейн Джонсон та Раян Рейнольдс. Джонсон мав гарний вигляд у оксамитовому костюмі кольору баклажан, білій сорочці та сірих туфлях-лоферах. А Раян Рейнольдс одягнув вельветовий костюм-трійку, у поєднанні з чорною сорочкою та краваткою в тон костюма.

Двейн Джонсон / Associated Press

Раян Рейнольдс / Associated Press

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