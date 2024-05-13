Вона розкішна: Ганна Веддінгем в елегантній сукні з сексуальним декольте сяяла на премії BAFTA

Зірка серіалів "Гра престолів" і "Тед Лассо" мала красивий вигляд на заході.

Ганна Веддінгем відвідала церемонію нагородження премії BAFTA Television Awards 2024 у Лондоні.

Там акторка з'явилася в елегантній чорній сукні максі фасону "русалка" з прозорою зоною декольте і сексуальним вирізом, розшитим камінням. Вбрання чудово обтисло спокусливі форми Ганни.

Вона доповнила лук чорними лакованими туфлями, зібраною зачіскою з прикореневим об'ємом, ніжним макіяжем із рожевою помадою, молочним манікюром і діамантовими прикрасами.

Ганна Веддінгем / Фото: Getty Images

Веддінгем разом із лідеркою гурту The Hardkiss Юлією Саніною, які були ведучими "Євробачення 2023", і британською командою BBC отримали нагороду BAFTA у номінації "Найкраще шоу у прямому етері".

Нагадаємо, а Юлія Саніна постала на церемонії у романтичній білій сукні від Valery Kovalska з рюшами, прозорими рукавами і спідницею, а також білих босоніжках від Kachorovska.

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