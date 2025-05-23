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- Шоу-бізнес
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Вона розкішна: Гелен Міррен у чорній сукні і з величезним бантом ззаду вийшла на доріжку в Каннах
Дама Гелен Міррен з’явилася на червоній доріжці кінофестивалю в Каннах.
79-річна британська акторка позувала фотографам після прибуття на прем’єру фільму La Venue De L’avenir.
Гелен Міррен мала розкішний вигляд в чорній максісукні з широким бірюзовим поясом, що підкреслює талію і величезним бантом ззаду і невеликим шлейфом.
Міррен доповнила образ чорним напівпрозорим капелюхом з квіткою посередині, маленькою чорною сумкою, яку тримала в руці за коротку ручку, на шиї у зірки було масивне перлинне намисто, доповнене великими блакитним камінням, у вухах сережки з цього самого гарнітура, а на пальцях чорний манікюр і кілька каблучок.
Міррен зібрала біляве волосся у високу зачіску і зробила вечірній виразний макіяж і мала приголомшливий вигляд.
Нагадаємо, на цій самій прем’єрі з’явилася і британська аристократка леді Кітті Спенсер. Вона обрала для світського виходу сукню з паєтками від Dolce & Gabbana.