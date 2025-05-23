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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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429
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1 хв

Вона розкішна: Гелен Міррен у чорній сукні і з величезним бантом ззаду вийшла на доріжку в Каннах

Дама Гелен Міррен з’явилася на червоній доріжці кінофестивалю в Каннах.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Гелен Міррен

Гелен Міррен / © Associated Press

79-річна британська акторка позувала фотографам після прибуття на прем’єру фільму La Venue De L’avenir.

Гелен Міррен / © Associated Press

Гелен Міррен / © Associated Press

Гелен Міррен мала розкішний вигляд в чорній максісукні з широким бірюзовим поясом, що підкреслює талію і величезним бантом ззаду і невеликим шлейфом.

Гелен Міррен / © Associated Press

Гелен Міррен / © Associated Press

Міррен доповнила образ чорним напівпрозорим капелюхом з квіткою посередині, маленькою чорною сумкою, яку тримала в руці за коротку ручку, на шиї у зірки було масивне перлинне намисто, доповнене великими блакитним камінням, у вухах сережки з цього самого гарнітура, а на пальцях чорний манікюр і кілька каблучок.

Гелен Міррен / © Associated Press

Гелен Міррен / © Associated Press

Міррен зібрала біляве волосся у високу зачіску і зробила вечірній виразний макіяж і мала приголомшливий вигляд.

Гелен Міррен / © Associated Press

Гелен Міррен / © Associated Press

Нагадаємо, на цій самій прем’єрі з’явилася і британська аристократка леді Кітті Спенсер. Вона обрала для світського виходу сукню з паєтками від Dolce & Gabbana.

Белла Хадид_1 / © Associated Press

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Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

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Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

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Зои Салдана_2 / © Associated Press

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Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

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Голлі Беррі_7 / © Associated Press

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Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

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Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

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Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

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Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дакота Джонсон_4 / © Associated Press

© Associated Press

Кара Делевинь_4 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

© Associated Press

Наоми Кэмпбелл_2 / © Associated Press

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Эмма Стоун_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дженнифер Лоуренс_5 / © Associated Press

© Associated Press

Миа Триплтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

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