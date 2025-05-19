Вона розкішна: Голлі Беррі напівпрозорою сукнею з камінням підкреслила струнку фігуру

Голлі Беррі / © Associated Press

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Голлі Беррі відвідала вечерю Women in Motion, організовану модним конгломератом Kering, яка відбулася у межах Каннського кінофестивалю. Мета заходу — відзначити і підтримати жінок, які присвятили своє життя кінематографу.

Голлі Беррі / © Associated Press

Голлі з’явилася на івенті у розкішній напівпрозорій сукні приталеного силуету від бренду Gucci, рясно розшитій камінням і бісером, які мерехтіли від спалахів фотокамер. Вбрання мало галтер, американську пройму і чудово підкреслило струнку фігуру зірки.

Голлі Беррі / © Associated Press

Беррі свій аутфіт доповнила прикрасами з діамантів: довгими сережками, широким браслетом і коктейльними каблучками. У неї було укладання з кучерями, макіяж із пишними віями і молочний манікюр.

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Голлі Беррі / © Associated Press

Нагадаємо, Голлі Беррі на червоній доріжці Каннського кінофестивалю постала у костюмі в пастельних кольорах із квітковим орнаментом від бренду Chanel, оздобленому аплікаціями і стразами.