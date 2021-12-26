Вона розкішна: Кендіс Свейнпоул у чорному купальнику позувала на яхті

Південноафриканська модель Кендіс Свейнпоул з'явилася у кадрі в новому купальнику.

Зірка продовжує рекламувати новинки зі своєї колекції Tropic of C, і цього разу на Свейнпоул суцільний чорний купальник, у якому знаменитість позує на яхті. На одному знімку Кендіс розправила руки в боки і заплющила очі, а на іншому – підняла руки вгору і пронизливо дивиться в камеру.

"Якщо здається, що все під контролем, значить ви рухаєтеся недостатньо швидко…", — загадково підписала фото зірка.

(гортайте фото праворуч)

Раніше модель ділилася фото та показувала, який має вигляд у червоному бікіні. Свій образ того разу модель назвала "Місіс Клаус" і це мало досить сексуальний вигляд.

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