Вона розкішна: Кім Кардашян срібною сукнею підкреслила спокусливі форми

Кім Кардашян опублікувала в Instagram світлини свого ефектного образу з різдвяної вечірки.

Зірка реаліті завжди звикла бути в центрі уваги завдяки своїм неймовірним лукам. Тож і для цієї події вона обрала розкішне вбрання.

На Кім була срібна асиметрична сукня від Versace, яка ідеально підкреслила її сексуальні форми. З одного боку вбрання спокусливо оголювало пишні груди знаменитості.

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Не втратила Кардашян можливості похизуватися і своєю п'ятою точкою у цій сукні.

Свій аутфіт вона доповнила гарним укладанням з локонами і насиченим макіяжем із шоколадною помадою на губах.

На знімках Кім позувала з дітьми, племінницями, сестрами, мамою і друзями, які теж обрали для вечірки красиві вбрання.

Нагадаємо, Глое Кардашян вперше показала свого сина, якого народила сурогатна мати.

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