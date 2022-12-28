Вона розкішна: Кім Кардашян срібною сукнею підкреслила спокусливі форми

Зірка реаліті показала фоловерам знімки з різдвяної вечірки.
Кім Кардашян опублікувала в Instagram світлини свого ефектного образу з різдвяної вечірки.
Зірка реаліті завжди звикла бути в центрі уваги завдяки своїм неймовірним лукам. Тож і для цієї події вона обрала розкішне вбрання.
На Кім була срібна асиметрична сукня від Versace, яка ідеально підкреслила її сексуальні форми. З одного боку вбрання спокусливо оголювало пишні груди знаменитості.
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Не втратила Кардашян можливості похизуватися і своєю п'ятою точкою у цій сукні.
Свій аутфіт вона доповнила гарним укладанням з локонами і насиченим макіяжем із шоколадною помадою на губах.
На знімках Кім позувала з дітьми, племінницями, сестрами, мамою і друзями, які теж обрали для вечірки красиві вбрання.
Нагадаємо, Глое Кардашян вперше показала свого сина, якого народила сурогатна мати.
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