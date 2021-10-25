Вона розкішна: Кортні Кардашян показала заручальну каблучку

Тиждень тому Кортні Кардашян оголосила про заручини з коханим Тревісом Баркером.

А вчора в своєму Instagram блогу поділилася фотографіями і показала каблучку, яке подарував їй на день заручин 45-річний барабанщик панк-групи Blink-182. Кортні на знімках позує топлес, на білому ліжку посеред червоних пелюсток троянд. А на її пальці виблискує каблучка з білого золота з круглим діамантом.

"Не можу повірити, що це було тиждень тому @travisbarker", — підписала кадри зірка реаліті.

(гортайте фото праворуч)

Офіційно Кортні ще жодного разу заміжньою не була. Але від 2006 до 2015 року перебувала в цивільному шлюбі зі Скоттом Дісіком, у пари є троє дітей: син Мейсон, дочка Пенелопа і син Рейн. Через півроку після народження третьої дитини пара розійшлася. Тревіс був одружений двічі. Перший шлюб з Мелісою Кеннеді тривав дев'ять місяців і завершився розлученням 2002 року. 2004 року чоловік одружився з акторкою і власницею титулу "Міс США 1995" Шенною Моуклер, в шлюбі народилося двоє дітей: син і дочка. 2008 року пара розлучилася. 2015 року Баркер нетривалий час зустрічався з Рітою Ора.

Кортні Кардашян і Тревіс Баркер / Getty Images

Читайте також:

В одному в'язаному бікіні: Кортні Кардашян вирушила на велопрогулянку

У пікантному корсеті і за ручку з бойфрендом: Кортні Кардашян в об'єктивах папараці

В бікіні і стрингах: Кортні Кардашян ніжилася на яхті в обіймах коханого

Кортні Кардашян на прогулянках з бойфрендом (10 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання