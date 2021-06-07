Вона розкішна: Людмила Барбір у пишній сукні з оголеними плечима сяяла на червоній доріжці

Ведуча продемонструвала красивий аутфіт на кінофестивалі.
Людмила Барбір опублікувала в Instagram серію знімків свого розкішного образу, в якому вона з'явилася на кінофестивалі "Молодість". Вона була ведучою церемонії відкриття.
На червоній доріжці Людмила постала у красивій сукні від українського дизайнера Івана Фролова з кремово-бежевим верхом та з оголеними плечима, а також з пишною червоною спідницею. Головний акцент у вбранні був на високому розрізі, який дозволив Барбір продемонструвати свої стрункі ноги.
Вбрання, в якому вона була схожа на справжню принцесу, зірка скомбінувала з чорними босоніжками на шпильці.
Волосся її було зібране в елегантну зачіску - низький пучок - з випущеними спереду пасмами. Вечірній макіяж та довгі срібні сережки завершили ефектний образ Людмили.
"Це найрозкішніша сукня, яку я коли-небудь одягала. Створювалась спеціально для мене на церемонію відкриття @molodist_kiff , дизайнером @frolovheart", - написала Людмила під фото.
Нагадаємо, раніше Барбір продемоснтрувала романтичний аутфіт. На фото у соцмережі ведуча постала у бежевій сукні з квітковим принтом. Волосся телезірка зібрала у хвіст, випустивши спереду пасма, і прикрасила його елегантним чорним бантом.
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