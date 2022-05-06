Вона розкішна: Мей Маск одягла на важливий захід вбрання від українського бренду

Вона розкішна: Мей Маск одягла на важливий захід вбрання від українського бренду

Ніхто із знаменитостей не підтримує українських дизайнерів більше, ніж мати Ілона Маска – 73-річна модель та бізнесвумен Мей Маск.

У колекції Мей Маск вже десятки вбрань від українських дизайнерів, однак одним з її улюблених явно став бренд Ельвіри Гасанової. Зірка неодноразово одягала речі від Гасанової на різні інтерв'ю та заходи, а днями з'явилася у розкішній темно-синій шовковій сукні на премії Берггрюна, яка щороку присуджується видатним особам у галузі філософії. Образ Маск доповнила сумкою від Dior, босоніжками та прикрасами із сапфірами.

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