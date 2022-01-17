Вона розкішна: Моніка Беллуччі презентувала фільм "Дівчина у фонтані"

Італійська акторка Моніка Беллуччі була зазнімкована фотографами в Болоньї.

Туди знаменитість приїхала, щоб зустрітися з публікою та представити свій новий фільм "Дівчина у фонтані" режисера Антонджуліо Паніцці. У стрічці Беллуччі приміряла образ шведської ікони, акторки та фотомоделі, секссимволу 1950-60-х років – Аніти Екберг.

Це документальний фільм, у якому розповідається історія акторки, поглинутої власною славою. Архівні кадри Аніти Екберг чергуються у фільмі з історією сучасної зірки, Моніка Белуччі простежує слабкість та вибір Аніти, розмірковуючи про те, як це бути іконою.

Моніка Беллуччі / Getty Images

Моніка Беллуччі приїхала на показ фільму у чорному пальті, зробила макіяж з акцентом на очі та розпустила волосся. Зірка мала, як завжди дуже витончений вигляд.

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