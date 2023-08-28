Вона розкішна: наречена Джефа Безоса прийшла на вечірку в Лос-Анджелесі у червоній сукні

Минулими вихідними в Лос-Анджелесі відбувся благодійний зірковий захід зі збору коштів "Це про людство" (TIAH). Серед гостей з'явилася журналістка, світська левиця і віднедавна ще й наречена найбагатшої людини у світі Джеффа Безоса – 53-річна Лорен Санчес.

Жінка з'явилася в розкішній трикотажній червоній сукні на тонких бретельках, прикрашених сріблястими круглими каменями.

Лук Лорен доповнила білим манікюром та педикюром, мюлями, а також діамантовими сережками та кількома браслетами на зап'ястях. На безіменному пальці у знаменитості красувалася величезна каблучка з діамантом, яку їй на заручини підніс Безос.

Лорен Санчес / Фото: Getty Images

Мільярдер, до речі, також відвідав цей захід. Джефф Безос був одягнений у світле вбрання від Dior.

Джефф Безос та Лорен Санчес / Фото: Getty Images

2018 року у пари розпочався роман, а публічним він став у лютому 2019 року. Після розкриття Джефф розлучився з дружиною — письменницею Макензі Таттл, з якою пробув в офіційному шлюбі 26 років. А Лорен розлучилася з чоловіком Патріком Вайтселлом, з яким пробула у шлюбі 13 років. Журналістка виховує двох дітей від колишнього чоловіка та сина від гравця Тоні Гонсалеса. Заручилася вона з Безосом 22 травня 2023 року.

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