Вона розкішна: Оля Полякова у золотій мінісукні продемонструвала схудлу фігуру на концерті

Вчора, 12 грудня, у Міжнародному центрі культури і мистецтв профспілок України (колишній Жовтневий палац) відбувся перший концерт "Музична премія України". На заході зібралося чимало українських зірок, серед яких була й Оля Полякова.

Оля Полякова / Фото: Аліна Онопа, ТСН.ua

Артистка мала розкішний вигляд. Вона з'явилася перед глядачами в ефектному образі. На зірці була золота мінісукня з довгими рукавами і драпуванням на спідниці, яка неймовірно виблискувала. У цьому вбранні Оля продемонструвала свою схудлу струнку фігуру і красиві ноги.

Оля Полякова / Фото: Аліна Онопа, ТСН.ua

Образ Полякова доповнила золотими босоніжками з блискітками і на шпильках. У неї була гарна зачіска — каре з локонами, макіяж з блискучими тінями та червоний манікюр. Вуха вона прикрасила масивними золотими сережками.

Оля Полякова / Фото: Аліна Онопа, ТСН.ua

Танцівниці Олі були одягнені у спокусливі срібні вбрання, чорні колготи в сітку, які скомбінували з босоніжками кольору металік на високих платформах і підборах.

Оля Полякова / Фото: Аліна Онопа, ТСН.ua

Співачка з композицією "Білий налив" запалила на сцені і викликала бурхливі овації та оплески. Оля хотіла виконати ще одну пісню, але концерт довелося зупинити через повітряну тривогу у Києві.

Оля Полякова виступила на "Музичній платформі України"

Нагадаємо, Оля Полякова у відвертій сукні спокусливо станцювала на камеру.

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