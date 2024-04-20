Вона розкішна: Сальма Гаєк у бікіні продемонструвала пишний бюст

Сальма Гаєк – красива жінка з розкішною фігурою. Акторка любить фотографуватися у пляжних образах і показувати їх своїм підписникам в Instagram.

Ось і цього разу зірка виклала у соцмережі нові світлини з відпочинку. Сальма насолоджувалася морською прогулянкою на яхті і вирішила скупатися. Коли вона спускалася драбиною, на неї почали бризкати водою. Кадри вийшли цікавими.

Сальма Гаєк / Фото: Instagram Сальми Гаєк

На Гаєк було бікіні з цікавим принтом, прикрашене стразами і золотистою фурнітурою. Ліф ідеально підкреслив пишний і сексуальний бюст зірки.

Сальма Гаєк / Фото: Instagram Сальми Гаєк

Акторка похизувалася не лише спокусливим декольте, а й стрункою фігурою.

Сальма Гаєк / Фото: Instagram Сальми Гаєк

У неї було розпущене волосся і золоті ланцюжки на шиї.

Нагадаємо, минулого разу Сальма Гаєк зробила селфі у суцільному синьому купальнику.

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