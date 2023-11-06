Вона розкішна: Сальма Гаєк у сукні з розсипом паєток сяяла на галавечорі

Сальма Гаєк з'явилася на галаконцерті LACMA Art+Film 2023, під патронатом Дому Gucci у Музеї мистецтв у Лос-Анджелесі. На акторці була цього вечора блискуча сукня, що обтискає її фігуру на тонких бретельках і з розсипом паєток від Gucci.

Гламурний образ Сальма доповнила кількома квітковими сережками у вухах, зробила хвилясте укладання та макіяж із блискучими тінями на повіках. На пальці у неї виблискувала обручка з величезним каменем, а манікюр був виконаний у світлому відтінку.

Сальма Гаєк / Фото: Getty Images

Цей самий захід відвідала і Кім Кардашян, з'явившись перед камерами фотографів у яскраво-рожевій сукні з довгим шлейфом та високих чорних рукавичках.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

А також акторка Дженніфер Лопес сяяла в сексуальній сукні від Gucci та у супроводі свого чоловіка Бена Аффлека.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

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