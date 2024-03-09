Вона розкішна: Сальма Гаєк в атласній сукні і мереживному бюстгальтері похизувалася сексуальним декольте

57-річна акторка обрала для своєї появи гарний вечірній образ total black.

Сальма Гаєк відвідала вечірку Saint Laurent x Vanity Fair x NBCUniversal на честь фільму "Оппенгеймер". Івент відбувся у приватній резиденції у Лос-Анджелесі.

Акторка продемонструвала сексуальний образ. На ній була чорна атласна сукня міді з відвертим декольте, з якого визирав мереживний бюстгальтер. Головний акцент в її аутфіті був на пишних і спокусливих грудях.

Сальма Гаєк / Фото: Getty Images

Гаєк взула чорні босоніжки із золотою фурнітурою з камінням і тримала у руці чорну сумку з логотипом бренду Saint Laurent.

Її волосся було укладене у локони, а на обличчі був вечірній макіяж. Лук Сальма завершила розкішними діамантовими прикрасами, молочним манікюром і червоним педикюром.

Нагадаємо, Сальма Гаєк у межах Паризького Тижня моди відвідала показ британського Модного дому Alexander McQueen. Зірка з'явилася на заході у чорному класичному костюмі, який складався з приталеного жакета з шовковими лацканами та одним ґудзиком, і чорних штанів.

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