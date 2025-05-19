Вона розкішна: Сальма Гаєк у смарагдовій сукні з лелітками і пір'ям сяяла на вечері

Сальма Гаєк / © Associated Press

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У межах Каннського кінофестивалю відбулася вечеря Women in Motion, яку підтримує модний конгломерат Kering. Її мета — відзначити і підтримати жінок, які присвятили своє життя кінематографу.

Івент відвідала Сальма Гаєк, яка прийшла у супроводі свого чоловіка Франсуа-Анрі Піно, який є главою компанії Kering.

Сальма Гаєк і Франсуа-Анрі Піно / © Associated Press

Для своєї появи акторка обрала розкішний образ. На ній була вечірня обтисла сукня смарагдового відтінку, повністю розшита лелітками. На подолі вбрання було прикрашене зеленим пір’ям.

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Сальма Гаєк / © Associated Press

Аутфіт Сальма доповнила атласним зеленим клатчем. Вона зробила елегантну високу зачіску з випущеними спереду пасмами, макіяж із акцентним зеленим олівцем на очах, а також молочний манікюр. Вуха вона прикрасила лаконічними діамантовими сережками-цвяшками, шию — розкішним кольє із дорогоцінним камінням, а руку — каблучками з камінням.

Сальма Гаєк / © Associated Press

Піно був одягнений у класичний чорний смокінг, білу сорочку, чорну краватку-метелик і чорні туфлі.

Нагадаємо, Сальма Гаєк прийшла на захід у чорній короткій сукні від бренду McQueen весна-літо 2025.