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- Шоу-бізнес
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Вона розкішна: Сальма Гаєк у смарагдовій сукні з лелітками і пір'ям сяяла на вечері
58-річна акторка підкреслила струнку фігуру вбранням із паєтками.
У межах Каннського кінофестивалю відбулася вечеря Women in Motion, яку підтримує модний конгломерат Kering. Її мета — відзначити і підтримати жінок, які присвятили своє життя кінематографу.
Івент відвідала Сальма Гаєк, яка прийшла у супроводі свого чоловіка Франсуа-Анрі Піно, який є главою компанії Kering.
Для своєї появи акторка обрала розкішний образ. На ній була вечірня обтисла сукня смарагдового відтінку, повністю розшита лелітками. На подолі вбрання було прикрашене зеленим пір’ям.
Аутфіт Сальма доповнила атласним зеленим клатчем. Вона зробила елегантну високу зачіску з випущеними спереду пасмами, макіяж із акцентним зеленим олівцем на очах, а також молочний манікюр. Вуха вона прикрасила лаконічними діамантовими сережками-цвяшками, шию — розкішним кольє із дорогоцінним камінням, а руку — каблучками з камінням.
Піно був одягнений у класичний чорний смокінг, білу сорочку, чорну краватку-метелик і чорні туфлі.
Нагадаємо, Сальма Гаєк прийшла на захід у чорній короткій сукні від бренду McQueen весна-літо 2025.