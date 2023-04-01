Вона розкішна: Шерон Стоун зачарувала образом у біло-золотій сукні від Elie Saab

Голлівудська красуня Шерон Стоун продемонструвала на публіці ще один ефектний образ, від якого неможливо відвести погляд.

65-річна акторка Шерон Стоун взяла участь у галавечорі "Жінки, які роблять історію" у Національному музеї історії жінок у The Schuyler у готелі Hamilton у Вашингтоні, округ Колумбія.

Стоун сяяла на червоній доріжці в білій максісукні від Elie Saab, посипаній золотими стразами в зоні декольте та талії. Вбрання з колекції весна-літо 2023 року вигідно підкреслювало талію зірки. У руці Шерон тримала гламурний клатч у стилі пэчворк від Fendi, також на ній були цікаві сережки незвичайної форми, кілька каблучок на пальцях, а взута акторка була в гостроносі золоті туфлі на підборах.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Волосся Шерон Стоун зачесала назад і зробила макіяж у теплих відтінках.

Нагадаємо, минулого разу Шерон Стоун вийшла на публіку в червоному жакеті, який одягла на голе тіло і в широких штанах із накидкою з одного боку. Того дня зірка відвідала захід, присвячений 50-річчю закінчення війни у В'єтнамі.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

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