Вона розкішна: супермодель 90-х Крісті Тарлінгтон з'явилася на червоній доріжці в елегантній сукні

Її вбрання було жіночним і дуже стриманим.

У Нью-Йорку в театрі Девіда Х. Коха відбувся щорічний галавечір New York City Ballet 2023, який цього року відзначає 75 років. Серед гостей заходу була зірка "Сексу і міста" Сара Джесіка Паркер, молодша сестра скандальної Періс Гілтон — Нікі Гілтон, акторка Діана Крюгер, а також супермодель 90-х Крісті Тарлінгтон.

Відома модель з'явилася на заході у чорній елегантній та лаконічній сукні міді без рукавів та з V-подібним декольте. Вбрання було повністю розшите чорним бісером.

Образ 54-річна зірка доповнила клатчем, лаковими босоніжками, лаконічним макіяжем та високою зачіскою.

Крісті Тарлінгтон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що також повторити успіх матері вирішила і 19-річна дочка супермоделі Тарлінгтон – Грейс Бернс. Дівчина дебютувала на Тижні моди та продефілювала під час показу Alberta Ferretti.

Грейс Бернс / Фото: Getty Images

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