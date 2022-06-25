Вона розкішна: супермодель Алессандру Амбросіо заскочили у ефектному комбінезоні у Нью-Йорку

Вона розкішна: супермодель Алессандру Амбросіо заскочили у ефектному комбінезоні у Нью-Йорку

Бразильську супермодель Алессандру Амбросіо сфотографували папараці у районі Мідтаун, коли вона йшла на гламурну вечірку.

41-річна ексзірка білизняного бренду Victoria's Secret була одягнена в ефектний комбінезон чорного кольору з вишивкою бісером, довгими рукавами, глибоким V-подібним декольте та вирізами на талії. Створено це вбрання брендом PatBO, яке є дітищем самої Алессандри та її подруги – дизайнерки Патриції Бональді.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

Також модель стала обличчям бренду та знялася в ефектній фотосесії літніх речей.

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