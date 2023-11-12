Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вона розкішна: супермодель Гайді Клум одягла чорну сукню від українського модельєра Лесі Верлінг'єрі

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
646
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Вона розкішна: супермодель Гайді Клум одягла чорну сукню від українського модельєра Лесі Верлінг'єрі

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Вже не вперше зірка одягає вбрання від цього бренду.

50-річна Гайді Клум викликала фуррор своєю новою появою на світському заході — вона відвідала благодійний вечір Baby2Baby, який щорічно відбувається у Каліфорнії. На зірці була чорна сукня від бренду Lever Couture, створеного модельєркою з України Лесею Верлінг'єрі.

Гайді Клум / © Associated Press
Гайді Клум / Фото: Associated Press

Це була чорна довга сукня зі шлейфом, що складалася з безлічі драпувань виконаних сітчастою тканиною. Дизайн вбрання нагадував ніжні хвилі. Також сукня мала високий комір, виконаний у такій же техніці, що й спідниця.

Образ Клум доповнила дуже яскравим макіяжем очей, босоніжками на підборах та високою зачіскою.

Гайді Клум / © Associated Press
Гайді Клум / Фото: Associated Press

Однак у вбранні від Lever Couture Клум з'являється не вперше. Нещодавно вона сяяла в розкішному вбранні від цього бренду на галаконцерті LACMA Art+Film. Тоді на Гайді була сукня з прозорими вставками і нагадувала цукрову вату.

Гайді Клум / © Getty Images
Гайді Клум / Фото: Getty Images

Також пікантну сукню від бренду вона одягла на прем'єру "Аватара". Вбрання було напівпрозорим й ідеально вписувалося в тематику заходу.

Гайді Клум / © Associated Press
Гайді Клум / Фото: Associated Press

Читайте також:

Українська сукня - для аудієнції в короля: виріб вишивають одразу 10 майстринь

Українська сукня - для аудієнції в короля: виріб вишивають одразу 10 майстринь

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
646
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація