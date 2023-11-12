Вона розкішна: супермодель Гайді Клум одягла чорну сукню від українського модельєра Лесі Верлінг'єрі

Вже не вперше зірка одягає вбрання від цього бренду.
50-річна Гайді Клум викликала фуррор своєю новою появою на світському заході — вона відвідала благодійний вечір Baby2Baby, який щорічно відбувається у Каліфорнії. На зірці була чорна сукня від бренду Lever Couture, створеного модельєркою з України Лесею Верлінг'єрі.
Це була чорна довга сукня зі шлейфом, що складалася з безлічі драпувань виконаних сітчастою тканиною. Дизайн вбрання нагадував ніжні хвилі. Також сукня мала високий комір, виконаний у такій же техніці, що й спідниця.
Образ Клум доповнила дуже яскравим макіяжем очей, босоніжками на підборах та високою зачіскою.
Однак у вбранні від Lever Couture Клум з'являється не вперше. Нещодавно вона сяяла в розкішному вбранні від цього бренду на галаконцерті LACMA Art+Film. Тоді на Гайді була сукня з прозорими вставками і нагадувала цукрову вату.
Також пікантну сукню від бренду вона одягла на прем'єру "Аватара". Вбрання було напівпрозорим й ідеально вписувалося в тематику заходу.
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