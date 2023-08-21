Вона розкішна: згадуємо образи Кім Кеттролл у серіалі "Секс і місто"

Коли Кім Кеттролл почали грати в "Сексі і місті", вона вже була досить відомою акторкою і з'являлася в кількох успішних картинах, однак серіал приніс їй світову популярність.

У "Сексі і місті" вона зіграла Саманту Джонс — незалежну ділову жінку, яка зробила кар'єру у сфері піару. Більшість її сюжетних ліній обертаються навколо частого сексу та коротких інтрижок. Вона впевнена в собі, сильна і відверта, що проявляється в її поведінці, характері та, звичайно ж, способі життя та одязі. Саманта часто носить сексуальні сукні з красивої тканини, які підкреслюють її фігуру, вбрання з декольте, підбори, блискітки та яскраві відтінки.

Працювала над образами акторки у серіалі та наступних фільмах костюмерка Патриція Філд. Нижче ми зібрали кілька яскравих образів зірки із "Секс і місто".

Кім Кеттролл / Фото: Getty Images

Кім Кеттролл / Фото: Getty Images

Кім Кеттролл / Фото: Getty Images

Кім Кеттролл / Фото: Getty Images

Кім Кеттролл / Фото: Getty Images

Кім Кеттролл / Фото: Getty Images

Кім Кеттролл / Фото: Getty Images

Кім Кеттролл / Фото: Getty Images

Кім Кеттролл / Фото: Getty Images

Кім Кеттролл / Фото: Getty Images

Кім Кеттролл / Фото: Getty Images

Кім Кеттролл / Фото: Getty Images

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