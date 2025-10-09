Вона сама елегантність: Вікторія Бекхем у білому вбранні сяяла на прем’єрі свого документального фільму

Вікторія і Девід Бекхеми / © Associated Press

Модельєрка і колишня зірка Spice Girls Вікторія Бекхем сяяла на лондонській прем’єрі свого документального фільму для Netflix. Вона з’явилася на заході в монохромному білому вбранні, що складалося з легкої блузки з глибоким V-подібним вирізом, яку вона елегантно заправила в спідницю-олівець з високою талією і ефектним розрізом збоку. Також на плечі Вікторія накинула стильний оверсайз жакет-смокінг.

Вікторія Бекхем / © Associated Press

Волосся британська зірка уклала в легкі хвилі, на її обличчі був лаконічний макіяж, а з прикрас Бекхем обрала діаманти — лаконічні сережки, браслет і кілька перснів, зокрема й заручальну каблучку. Яскравим акцентом образу стало її взуття, оскільки Вікторія вирішила взути мюлі чорного кольору на високих підборах.

Вікторія та Девід Бекхем / © Associated Press

Прийшли підтримати її сім’я і близькі друзі. На фотоколі з Вікторією позував її чоловік Девід Бекхем вбраний в елегантний чорний костюм, смугасту сорочку і чорні лофери з китицями. Яскравим акцентом луку була хустинка-паше в нагрудній кишені.

Також діти пари теж прийшли на захід. Для фото позували: Круз і його дівчина Джекі Апостел, Ромео і Гарпер. Старший син Бекхемів — Бруклін і його дружина Нікола — захід проігнорували.

Круз Бекхем, Джекі Апостел, Ромео Бекхем, Гарпер Бекхем, Вікторія Бекхем і Девід Бекхем / © Associated Press

Фільм Вікторії вийшов через два роки після того, як Netflix зняли історію її чоловіка. Ця ж картина розповідає про професійне та особистісне зростання модельєрки — про шлях від попзірки до відомої дизайнерки — і зачіпає деякі аспекти її особистого життя.