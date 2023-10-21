Вона ще ого-го: 58-річна Елізабет Герлі у бікіні бананового кольору похизувалася стрункою фігурою і пишним декольте

Елізабет Герлі опублікувала в Instagram архівне відео з відпочинку в екзотичному місці. Акторка позувала у басейні на тлі красивого пейзажу.

Герлі була одягнена у мініатюрне бікіні бананового кольору власного бренду Elizabeth Hurley Beach. Ліз похизувалася стрункою фігурою, пласким животом і пишним сексуальним бюстом.

Свій лук зірка доповнила сонцезахисними окулярами у квадратній оправі з колекції окулярів Елтона Джона.

"Місяць тому.... невже??? Тепер обіймаюся у флісовому комбінезоні біля вогню" – підписала акторка відео.

Нагадаємо, раніше Елізабет Герлі к квітковій сукні з декольте та рюшами продемонструвала романтичний образ.

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