Вона ще ого-го: 58-річна Елізабет Герлі у бікіні бананового кольору похизувалася стрункою фігурою і пишним декольте

Британська акторка показала відео з відпочинку.
Елізабет Герлі опублікувала в Instagram архівне відео з відпочинку в екзотичному місці. Акторка позувала у басейні на тлі красивого пейзажу.
Герлі була одягнена у мініатюрне бікіні бананового кольору власного бренду Elizabeth Hurley Beach. Ліз похизувалася стрункою фігурою, пласким животом і пишним сексуальним бюстом.
Свій лук зірка доповнила сонцезахисними окулярами у квадратній оправі з колекції окулярів Елтона Джона.
"Місяць тому.... невже??? Тепер обіймаюся у флісовому комбінезоні біля вогню" – підписала акторка відео.
Нагадаємо, раніше Елізабет Герлі к квітковій сукні з декольте та рюшами продемонструвала романтичний образ.
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