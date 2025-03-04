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Вона ще ого-го: 59-річна Елізабет Герлі у леопардовому купальнику похизувалася стрункою фігурою

Вона ще ого-го: 59-річна Елізабет Герлі у леопардовому купальнику похизувалася стрункою фігурою

Елізабет Герлі / Фото: Instagram Елізабет Герлі

59-річна акторка обожнює фотографуватися у купальниках.

Елізабет Герлі опублікувала в Instagram архівну світлину з відпочинку в Індії. Акторка позувала на природі.

Вона була одягнена у суцільний леопардовий купальник власного бренду Elizabeth Hurley Beach, у якому похизувалася стрункою фігурою. Головний акцент у пляжному образі Ліз був на глибокому декольте, яке підкреслило її спокусливі груди.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі
Елізабет Герлі / Фото: Instagram Елізабет Герлі

Аутфіт Герлі доповнила зачіскою з локонами та улюбленим макіяжем.

Нагадаємо, Елізабет Герлі разом із сином Деміаном завітала на вечірку Vanity Fair Oscar. Акторка сяяла там у прозорій сукні максі без рукавів, усипаній паєтками, бісером і блискітками, які прикрили її оголені груди, оскільки вона була без бюстгальтера.

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