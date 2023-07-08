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Вона ще ого-го: 65-річна Шерон Стоун у червоному купальнику похизувалася стрункою фігурою

Вона ще ого-го: 65-річна Шерон Стоун у червоному купальнику похизувалася стрункою фігурою

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1108
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Вона ще ого-го: 65-річна Шерон Стоун у червоному купальнику похизувалася стрункою фігурою

Шерон Стоун / Фото: Шерон Стоун/Instagram

Акторка продемонструвала чудову фізичну форму.

Шерон Стоун вирішила показати в Instagram результати регулярних тренувань у спортзалі.

На опублікованому знімку акторка босоніж позувала біля відкритого холодильника на кухні з пляшкою холодного напою. Одягнена Шерон була у суцільний червоний купальник із пікантним декольте, який чудово підкреслив її струнку підтягнуту фігуру. Зірка перебуває у чудовій фізичній формі.

Шерон Стоун / © Шерон Стоун/Instagram
Шерон Стоун / Фото: Шерон Стоун/Instagram

Свій лук Стоун доповнила безліччю золотих ланцюжків із підвісками на шиї, а на руці у неї була масивна золота каблучка.

Нагадаємо, Шерон Стоун у довгій чорній сукні-пальті з торочкою на подолі та чорних колготах у сітку відвідала щорічну премію в галузі журналістики Південної Каліфорнії у Лос-Анджелесі.

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Дата публікації
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