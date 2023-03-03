Вона ще ого-го: 76-річна Шер у сексуальному бюстгальтері блиснула пікантним декольте

Артистка нещодавно стала білявкою і цей колір їй дуже личить, а ще так вона має молодший вигляд.

Шер взяла участь у зніманнях телевізійної програми NBC "Керол Бернетт: 90 років сміху та кохання", які відбулися в Avalon Hollywood у Лос-Анджелесі. Двогодинний спеціальний випуск покажуть 26 квітня, у день народження американської акторки, комедіантки і співачки Керол Бернетт.

Перед зніманнями Шер сфотографувалася. Вона мала чудовий стрункий вигляд. Артистка була одягнена у широкі сірі картаті штани і чорний жакет на блискавці, розшитий чорним камінням.

Шер / Фото: Associated Press

Крізь розстебнуту блискавку визирав чорний прозорий топ із квітковими аплікаціями і просвічувався сексуальний чорний бюстгальтер, який підкреслив пікантне декольте Шер. Взула вона чорні лаковані туфлі на платформі.

Шер / Фото: Associated Press

Біляве волосся зірка уклала в локони і зробила макіяж із акцентом на очах. Її вуха прикрашали елегантні довги сережки, пальці - каблучки з діамантами і довгий молочний манікюр, декорований стразами.

Шер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно Шер сходила на вечірку зі своїм молодим бойфрендом Олександром Едвардсом, який молодший за неї на 39 років.

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