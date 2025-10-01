ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
249
Час на прочитання
1 хв

Вона шикарна жінка: Вікторію Бекхем помітили в Парижі напередодні її показу

Британська модельєрка готується до майбутнього шоу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Вікторія Бекхем

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Колишня учасниця культового попгурту Spice Girls, а нині успішна модельєрка зайнята підготовкою до свого нового шоу в Парижі, яке очікується цієї п’ятниці. Вона вже прибула до столиці Франції і кілька разів потрапляла під приціл папараці.

1 жовтня Вікторію помітили, коли вона залишала свій готель. 51-річна знаменитість обрала того дня сірий стильний костюм у стилі оверсайз з подовженим жакетом і штанами, який поєднала з білою лаконічною футболкою. Образ вона доповнила окулярами в темній оправі, високими підборами та кількома лаконічними прикрасами.

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Також Бекхем заскочили папараці кількома днями раніше в Парижі, але в зовсім іншому образі, адже вона поєднала класичну спідницю і рожевий лонгслів. Шику образу додавали аксесуари — бордова сумка та мюлі Saint Laurent.

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Ймовірно, на показі Вікторії також з’явиться вся її сім’я — чоловік і діти. Раніше вони всі разом відвідували її шоу та сиділи в першому ряду.

Бекхеми / © Associated Press

Бекхеми / © Associated Press

Окрім свого показу, цієї осені Вікторія Бекхем перебуває під особливою увагою ЗМІ, а все через довгоочікуваний документальний фільм від Netflix, який вийде 9 жовтня. Він розповість про її професійне та особистісне зростання.

Вікторія Бекхем в Нью-Йорку (13 фото)

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
249
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie