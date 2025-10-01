Вона шикарна жінка: Вікторію Бекхем помітили в Парижі напередодні її показу

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Колишня учасниця культового попгурту Spice Girls, а нині успішна модельєрка зайнята підготовкою до свого нового шоу в Парижі, яке очікується цієї п’ятниці. Вона вже прибула до столиці Франції і кілька разів потрапляла під приціл папараці.

1 жовтня Вікторію помітили, коли вона залишала свій готель. 51-річна знаменитість обрала того дня сірий стильний костюм у стилі оверсайз з подовженим жакетом і штанами, який поєднала з білою лаконічною футболкою. Образ вона доповнила окулярами в темній оправі, високими підборами та кількома лаконічними прикрасами.

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Також Бекхем заскочили папараці кількома днями раніше в Парижі, але в зовсім іншому образі, адже вона поєднала класичну спідницю і рожевий лонгслів. Шику образу додавали аксесуари — бордова сумка та мюлі Saint Laurent.

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Ймовірно, на показі Вікторії також з’явиться вся її сім’я — чоловік і діти. Раніше вони всі разом відвідували її шоу та сиділи в першому ряду.

Бекхеми / © Associated Press

Окрім свого показу, цієї осені Вікторія Бекхем перебуває під особливою увагою ЗМІ, а все через довгоочікуваний документальний фільм від Netflix, який вийде 9 жовтня. Він розповість про її професійне та особистісне зростання.