- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 157
- Час на прочитання
- 1 хв
Вона сяяла в сукні з вирізами: сестра Педро Паскаля прийшла підтримати його на прем'єрі фільму
33-річна зірка мала дуже ефектний вигляд.
Акторка Люкс Паскаль прийшла на прем’єру фільму «Фантастична 4: Перші кроки», щоб підтримати свого брата Педро Паскаля, який зіграв у цій картині. Вона сяяла перед фотографами в довгій чорній вечірній сукні від бренду Gianfranco Ferré з колекції весна-літо 2011.
Це була сукня з чорної плісованої тканини, з вирізами на боках, а також галтером, шлейфом і оригінальними прикрасами у вигляді шкіряних вставок з візерунком. Також Люкс зробила яскравий макіяж з виразними очима, вклала волосся в легкі хвилі і додала до образу прикраси.
Також вона сфотографувалася, звісно ж, зі своїм братом. Педро одягнув на прем’єру білий піджак з червоною квіткою на кишені, а також штани і майку. Оригінальності образу надавала хустка на шиї.
Брат і сестра разом з’являються на заходах не вперше. Люкс часто приходить підтримати Педро на прем’єрах його фільмів, і вони завжди в такі моменти позують фотографам обійнявшись.