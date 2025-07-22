ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
157
Час на прочитання
1 хв

Вона сяяла в сукні з вирізами: сестра Педро Паскаля прийшла підтримати його на прем'єрі фільму

33-річна зірка мала дуже ефектний вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Люкс Паскаль

Люкс Паскаль / © Associated Press

Акторка Люкс Паскаль прийшла на прем’єру фільму «Фантастична 4: Перші кроки», щоб підтримати свого брата Педро Паскаля, який зіграв у цій картині. Вона сяяла перед фотографами в довгій чорній вечірній сукні від бренду Gianfranco Ferré з колекції весна-літо 2011.

Це була сукня з чорної плісованої тканини, з вирізами на боках, а також галтером, шлейфом і оригінальними прикрасами у вигляді шкіряних вставок з візерунком. Також Люкс зробила яскравий макіяж з виразними очима, вклала волосся в легкі хвилі і додала до образу прикраси.

Люкс Паскаль / © Associated Press

Люкс Паскаль / © Associated Press

Також вона сфотографувалася, звісно ж, зі своїм братом. Педро одягнув на прем’єру білий піджак з червоною квіткою на кишені, а також штани і майку. Оригінальності образу надавала хустка на шиї.

Люкс і Педро Паскаль / © Associated Press

Люкс і Педро Паскаль / © Associated Press

Брат і сестра разом з’являються на заходах не вперше. Люкс часто приходить підтримати Педро на прем’єрах його фільмів, і вони завжди в такі моменти позують фотографам обійнявшись.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
157
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie