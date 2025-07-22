Вона сяяла в сукні з вирізами: сестра Педро Паскаля прийшла підтримати його на прем'єрі фільму

Люкс Паскаль / © Associated Press

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Акторка Люкс Паскаль прийшла на прем’єру фільму «Фантастична 4: Перші кроки», щоб підтримати свого брата Педро Паскаля, який зіграв у цій картині. Вона сяяла перед фотографами в довгій чорній вечірній сукні від бренду Gianfranco Ferré з колекції весна-літо 2011.

Це була сукня з чорної плісованої тканини, з вирізами на боках, а також галтером, шлейфом і оригінальними прикрасами у вигляді шкіряних вставок з візерунком. Також Люкс зробила яскравий макіяж з виразними очима, вклала волосся в легкі хвилі і додала до образу прикраси.

Люкс Паскаль / © Associated Press

Також вона сфотографувалася, звісно ж, зі своїм братом. Педро одягнув на прем’єру білий піджак з червоною квіткою на кишені, а також штани і майку. Оригінальності образу надавала хустка на шиї.

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Люкс і Педро Паскаль / © Associated Press

Брат і сестра разом з’являються на заходах не вперше. Люкс часто приходить підтримати Педро на прем’єрах його фільмів, і вони завжди в такі моменти позують фотографам обійнявшись.