Вона таки вагітна: "Русалонька" Голлі Бейлі продемонструвала великий живіт після інтерв'ю

На пізніх термінах приховувати живіт дівчині стає дедалі важче.
Упродовж кількох місяців навколо 23-річної акторки Голлі Бейлі вирували чутки про вагітність. Однак ні дівчина, ні її бойфренд Дерріл Дуейн Гренберрі-молодший нічого з цього приводу не коментували. Однак Голлі продовжувала з'являтися на заходах у об'ємних вбраннях, які ховали її талію.
Днями ж відбулася прем'єра фільму "Барва пурпурова", де дівчина зіграла одну з головних ролей, тому вона змушена в межах промоції проєкт відвідувати різні інтерв'ю та шоу. 7 грудня дівчину помітили папараці дорогою на на знімання шоу Jimmy Kimmel Live в Лос-Анджелесі і, судячи зі знімків, акторка таки вагітна.
Спочатку Голлі прямувала на ефір у світлих спортивних штанях та куртці Dior. Також вона одягла сонцезахисні окуляри, золоті сережки та рожеві капці. У руці зірка мала сумку Louis Vuitton.
Потім після інтерв'ю акторку знову сфотографували, але вже у вечірній сукні. На Голлі була мила чорна мінісукня, але також на цьому знімку помітно і її живіт, що вже значно округлився.
Але з приводу вагітності вона продовжує мовчати і не сказала про це на інтерв'ю ні слова. Також дівчину знімали так, щоб не було видно живіт.
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