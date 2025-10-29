- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 161
- Час на прочитання
- 1 хв
Вона тепер білявка: акторка Лейтон Містер кардинально змінила імідж
39-річна зірка обрала гламурне вбрання, але вся увага була зосереджена на її новій зачісці.
Лейтон Містер, яка прославилася завдяки серіалу двотисячних «Пліткарка», прибула на прем’єру комедійного серіалу «Я люблю Лос-Анджелес». Вона вийшла на фотоколл в елегантній чорній коктейльній сукні від бренду Carolina Herrera, яка була повністю прикрашена лелітками.
Вбрання ідеально підкреслювало фігуру акторки, а головний акцент в образі був на оригінальному глибокому декольте. Також Лейтон одягла сатинові туфлі з відкритою п’ятою і прикраси з діамантами.
Волосся акторка уклала на один бік у легку хвилю в стилі старого Голлівуду. Довжина її волосся стала коротшою, а колір світлішим, хоча ще зовсім нещодавно вона виходила на червону доріжку з чоловіком і її волосся було значно темнішим.