ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
161
Час на прочитання
1 хв

Вона тепер білявка: акторка Лейтон Містер кардинально змінила імідж

39-річна зірка обрала гламурне вбрання, але вся увага була зосереджена на її новій зачісці.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Лейтон Містер

Лейтон Містер / © Associated Press

Лейтон Містер, яка прославилася завдяки серіалу двотисячних «Пліткарка», прибула на прем’єру комедійного серіалу «Я люблю Лос-Анджелес». Вона вийшла на фотоколл в елегантній чорній коктейльній сукні від бренду Carolina Herrera, яка була повністю прикрашена лелітками.

Вбрання ідеально підкреслювало фігуру акторки, а головний акцент в образі був на оригінальному глибокому декольте. Також Лейтон одягла сатинові туфлі з відкритою п’ятою і прикраси з діамантами.

Лейтон Містер / © Associated Press

Лейтон Містер / © Associated Press

Волосся акторка уклала на один бік у легку хвилю в стилі старого Голлівуду. Довжина її волосся стала коротшою, а колір світлішим, хоча ще зовсім нещодавно вона виходила на червону доріжку з чоловіком і її волосся було значно темнішим.

Лейтон Містер і та її чоловік Адам Броді / © Associated Press

Лейтон Містер і та її чоловік Адам Броді / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
161
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie