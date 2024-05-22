Вона тепер замість Кунакі: Венсан Кассель вивів у світ нову пасію

57-річний французький актор Венсан Кассель після розлучення з моделлю Тіною Кунакі офіційно вийшов у світ з новою коханою — 27-річною моделлю Нарою Баптістою. Пара відвідала разом Каннський кінофестиваль та позувала фотографам перед прем'єрою фільму "Партенопа".

Венсан Кассель та Нара Баптіста / Фото: Getty Images

Кассель був у синьому костюмі та чорній сорочці, а ось його супутниця у чорній сукні-бюстьє та босоніжках на підборах від Prada.

Її сукня мала привабливий вигляд на фігурі, а також була розшитоавеликими лелітками. Образ дівчина доповнила набором прикрас з діамантами та зачіскою з хвилями.

Венсан Кассель та Нара Баптіста / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що про стосунки пари стало відомо нещодавно. У квітні 2023 року Кассель видалив із Instagram усі фотографії зі своєю тодішньою дружиною, моделлю Тіною Кунакі. Пізніше західні ЗМІ повідомили про їхнє розлучення після п'яти років шлюбу. У пари є спільна дитина – дочка Амазоні. Але також у актора є ще дві доньки – Дева та Леоні, які народилися у шлюбі з акторкою Монікою Беллуччі.

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