Вона теж робить це: Дженніфер Еністон показала, як тренується вдома

Дженніфер Еністон нещодавно відсвяткувала 55-річчя і голлівудська акторка має просто чудовий вигляд.

У своєму блогу в Instagram зірка іноді показує, як тренується вдома, що використовує для своїх тренувань, а підписники дякують їй у відповідь за такі мотиваційні відео.

У понеділок Джен саме опублікувала один із таких. У ролику Еністон демонструє деякі вправи і трохи дуркує. Тренування вона проводить швидше за все з персональним тренером, судячи з голосу за кадром.

"Якщо у вас такий понеділок, я відчуваю вас. Просто треба це зробити!!", — кумедно підписала ролик зірка.

Деякі шанувальники написали, що люблять Дженніфер. Інші зазначили, що принаймні вона має персонального тренера і весь необхідний для тренувань інвентар вдома, інші хвалили Еністон за її працьовитість та почуття гумору.

Словом, якщо вам ліньки починати тренування, погляньте на Дженніфер Еністон і беріть приклад.

Нагадаємо, фітнестренерка Аніта Луценко стверджує, що йти до залу зовсім не обов'язково, щоб ваше тіло було здоровим і струнким, і пропонує 11 варіантів вправи "планка", які підтягнуть вашу фігуру.

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