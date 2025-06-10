Вона тільки молодшає: 62-річна Демі Мур мала надзвичайний вигляд на прем'єрі

Демі Мур / © Associated Press

Реклама

62-річна акторка вкотре викликала фурор своїм зовнішнім виглядом, коли постала перед камерами, хоча й була одягнена досить лаконічно.

Демі Мур і її колеги по проєкту / © Associated Press

Мур та її стилісти підібрали образ від Модного дому Schiaparelli, який включав стильну білу сорочку із золотими ґудзиками, подовжений оверсайз жакет, прикрашений знаменитою фурнітурою бренду у вигляді замка, а також світлі джинси-кльош. У руці Демі тримала сумку теж від цього бренду, а також додала до луку кілька прикрас та сонцезахисні окуляри.

Демі Мур / © Associated Press

Волосся акторка розпустила — така лаконічна зачіска останнім часом вже стала її візитівкою і уявити Демі з коротким волоссям вже неможливо.

Реклама

Демі Мур / © Associated Press

Хоча в молоді роки акторка носила коротке волосся і навіть стрижку піксі.

Демі Мур / © Associated Press

А під час роботи у фільмі «Солдат Джейн» акторка і зовсім голилася. Це сталося 1997 року.

Демі Мур і Шер / © Associated Press

© Associated Press Демі Мур / © Associated Press Демі Мур / © Associated Press Демі Мур / © Associated Press Демі Мур / © Associated Press Демі Мур / © Associated Press Демі Мур / © Associated Press Демі Мур / © Getty Images Демі Мур / © Associated Press Демі Мур / © Associated Press Демі Мур / © Associated Press Демі Мур / © Getty Images Демі Мур / © Getty Images Демі Мур / © Getty Images Демі Мур / © Associated Press Демі Мур / © Associated Press Демі Мур / © Getty Images Демі Мур / © Getty Images Демі Мур / © Getty Images Демі Мур / © Associated Press Демі Мур / © Getty Images Демі Мур / © Associated Press Демі Мур / © Associated Press Демі Мур / © Associated Press Демі Мур / © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press