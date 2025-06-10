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- Шоу-бізнес
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Вона тільки молодшає: 62-річна Демі Мур мала надзвичайний вигляд на прем'єрі
Голлівудська зірка Демі Мур відвідала захід у Голлівуді, який був присвячений серіалу «Землевласник», у якому вона зіграла.
62-річна акторка вкотре викликала фурор своїм зовнішнім виглядом, коли постала перед камерами, хоча й була одягнена досить лаконічно.
Мур та її стилісти підібрали образ від Модного дому Schiaparelli, який включав стильну білу сорочку із золотими ґудзиками, подовжений оверсайз жакет, прикрашений знаменитою фурнітурою бренду у вигляді замка, а також світлі джинси-кльош. У руці Демі тримала сумку теж від цього бренду, а також додала до луку кілька прикрас та сонцезахисні окуляри.
Волосся акторка розпустила — така лаконічна зачіска останнім часом вже стала її візитівкою і уявити Демі з коротким волоссям вже неможливо.
Хоча в молоді роки акторка носила коротке волосся і навіть стрижку піксі.
А під час роботи у фільмі «Солдат Джейн» акторка і зовсім голилася. Це сталося 1997 року.