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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
261
Час на прочитання
1 хв

Вона тільки молодшає: 62-річна Демі Мур мала надзвичайний вигляд на прем'єрі

Голлівудська зірка Демі Мур відвідала захід у Голлівуді, який був присвячений серіалу «Землевласник», у якому вона зіграла.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Демі Мур

Демі Мур / © Associated Press

62-річна акторка вкотре викликала фурор своїм зовнішнім виглядом, коли постала перед камерами, хоча й була одягнена досить лаконічно.

Демі Мур і її колеги по проєкту / © Associated Press

Демі Мур і її колеги по проєкту / © Associated Press

Мур та її стилісти підібрали образ від Модного дому Schiaparelli, який включав стильну білу сорочку із золотими ґудзиками, подовжений оверсайз жакет, прикрашений знаменитою фурнітурою бренду у вигляді замка, а також світлі джинси-кльош. У руці Демі тримала сумку теж від цього бренду, а також додала до луку кілька прикрас та сонцезахисні окуляри.

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Волосся акторка розпустила — така лаконічна зачіска останнім часом вже стала її візитівкою і уявити Демі з коротким волоссям вже неможливо.

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Хоча в молоді роки акторка носила коротке волосся і навіть стрижку піксі.

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

А під час роботи у фільмі «Солдат Джейн» акторка і зовсім голилася. Це сталося 1997 року.

Демі Мур і Шер / © Associated Press

Демі Мур і Шер / © Associated Press

Деми Мур_3 / © Associated Press

© Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Деми Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Деми Мур_2 / © Getty Images

© Getty Images

Деми Мур_6 / © Associated Press

© Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

© Getty Images

Деми Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Деми Мур_4 / © Associated Press

© Associated Press

Деми Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
261
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