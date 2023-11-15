Вона топлес, він – з голим торсом: Кортні Кардашян показала відверті фото із чоловіком

У такий спосіб зірка привітала свого чоловіка з днем народження.

44-річна зірка реаліті-шоу та бізнесвумен – Кортні Кардашян – нещодавно стала мамою вчетверте. Батько дитини — барабанщик американського гурту Blink-182 Тревіс Баркер.

Фотографій свого новонародженого сина, якого, за чутками, назвали Роккі, Кортні не показувала, як і не виходила на зв'язок із дня пологів.

Проте перервала своє мовчання у Мережі заради дня народження чоловіка. Йому виповнилося 48 років. Вона запостила у Instagram інтимні сімейні фото, на яких вони відверто позують. Кортні зображена топлес, лише в самих джинсах, а Тревіс — з голим торсом.

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"Моєму чоловіку, моїй другій половинці, моєму кращому другові, моєму коханому, татові нашого малюка, моєму всьому... Бажаю тобі найщасливішого дня народження. Ти втілюєш у реальність усі мої мрії, і я така щаслива, що ти поруч. Я люблю тебе без слів, назавжди", — підписала знімки Кортні.

Нагадаємо, Кортні Кардаш'н вийшла заміж за Тревіса Баркера навесні минулого року. Їхнє скромне весілля відбулося в Санта-Барбарі в будівлі суду, але пізніше закохані зіграли розкішне весілля на березі Портофіно на території старовинного замку.

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