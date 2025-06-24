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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
513
Час на прочитання
1 хв

Вона туди ж: 79-річна Шер вийшла на публіку з трендовим Лабубу на сумці

Аксесуар, яким співачка доповнила образ, підкорив світ і став «вірусним».

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Шер

Шер / © Associated Press

Поплегенда Шер відвідала прем’єру документального фільму «Моя мама Джейн», яка відбулася під час фестивалю Tribeca у Нью-Йорку. Коли вона вийшла з автомобіля та йшла на захід, її сфотографували папараці на вулиці.

Шер одягла креативне і зручне вбрання, яке включало білий топ, куртку-косуху з яскравими рукавами, прикрашеними малюнками в стилі пінап, а також широкі чорні штани з білими лампасами. Також Шер тримала в руці чорну шкіряну сумку від бренду Chrome Hearts, яку прикрашала головна сенсація 2025 року — маленька блакитна іграшка Лабубу.

Шер / © Getty Images

Шер / © Getty Images

Лабубу — це невеликі м’які іграшки-брелоки, придумані гонконзьким художником Касінгом Лунгом. Вони мають кілька ключових особливостей: великі очі, велика усмішка, пухнастий тулуб, дев’ять дуже помітних зубів. Залежно від колекції іграшки можуть бути по-різному одягнені, мати різні риси обличчя або бути прикрашені якимись аксесуарами. Як бачимо, у Шер цей модний аксесуар блакитного кольору і чудово вписався в її образ із блакитними малюнками на рукавах куртки.

Шер з Лабубу на сумці / © Getty Images

Шер з Лабубу на сумці / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
513
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