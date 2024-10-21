Вона у чудовій формі: Дженніфер Гарнер заскочили після пробіжки

Мати трьох дітей зазнімкували після спортивної пробіжки у Лос-Анджелесі. Перша дружина Бена Аффлека була у чорній футболці, лосинах зі смужками та чорну кофту зав'язала на стегнах. На ногах у неї були зручні кросівки для ходьби та бігу.

Гарнер була в сонцезахисних окулярах, вона зібрала волосся у високий хвіст і одягла сережки у вуха та підвіску на шию. Дженніфер часто фотографують папараці, коли вона повертається додому з пробіжок. Тренування акторка любить та охоче займається спортом.

Дженніфер Гарнер / Фото: Getty Images

Також, нагадаємо, папараці вдалося сфотографувати другу дружину Бена Аффлека — Дженніфер Лопес — біля ресторану в Беверлі-Гіллз.

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