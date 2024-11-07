Вона у квітковій сукні, він – у піджаку на голе тіло: Елізабет Герлі з сином сходила на івент

59-річна акторка завжди підбирає для себе красиві та жіночні аутфіти.
Елізабет Герлі у межах своєї поїздки до Австралії відвідала клубний обід Crown Oaks у Мельбурні. На заході вона зявилася разом зі своїм 22-річним сином Деміаном.
Акторка продемонструвала там яскравий жіночний образ. Вона одягла рожеву сукню міді з квітковим принтом від австралійського бренду Rebecca Vallance. Вбрання мало рукави-ліхтарики і спокусливе декольте.
Аутфіт Ліз доповнила рожевими замшевими босоніжками на високих платформах і підборах, а також рожевим обідком на голові. Вона зробила зачіску з локонами, макіяж смокі-айс, молочний манікюр і чорний педикюр.
Вуха Герлі прикрасила діамантовими сережками, на шиї був делікатний ланцюжок із підвіскою-камінчиком у вигляді серця, а на пальці красувалася каблучка.
На Деміані був кремовий двобортний піджак у смужку, який він одягнув на голе тіло, білі штани-кльош і замшеві ботильйони кольору хакі. Губи він нафарбував глянцевим блиском і прикрасив шию золотим ланцюжком із хрестиком.
Нагадаємо, Елізабет Герлі на День кубка Мельбурна завітала в елегантній жовтій сукні міді без бретелей і в елегантному капелюшку з великою квіткою і пір'ям.
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