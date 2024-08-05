Вона у міні, він – у бермудах: Джастін Бібер показав романтичні фото з вагітною дружиною

Пара готується вперше стати батьками.
27-річна американська модель, засновниця бренду косметики Rhode – Гейлі Бібер – та її чоловік – 30-річний співак Джастін Бібер – нещодавно оголосили про те, що чекають на народження своєї першої дитини.
На їхні фото з нетерпінням чекають фоловери подружжя в Instagram. Так, Джастін опублікував нові знімки, на яких позує обійнявшись зі своєю вагітною дружиною.
(гортайте фото вправо)
На Гейлі обтисла темно-коралове сукня, яку вона доповнила гостроносими туфлями та незмінною підвіскою у вигляді літери "В" з діамантами. Бібер позує в чорному поло, світлих бермудах, панамці і лоферах.
На деяких фото співак ніжно цілує дружину та кладе руку на її вагітний живіт.
Нагадаємо, раніше вагітна Гейлі Бібер продемонструвала стильний образ у наймоднішому відтінку сезону.
Читайте також:
- Простий спосіб: вагітна Гейлі Бібер показала, як рятується від спеки
- Битва вагітних луків у "голих" кетсьютах: Гейлі Бібер vs Кайлі Дженнер
- Вагітна Гейлі Бібер позувала у стильних образах і з новою зачіскою