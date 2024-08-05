Вона у міні, він – у бермудах: Джастін Бібер показав романтичні фото з вагітною дружиною

27-річна американська модель, засновниця бренду косметики Rhode – Гейлі Бібер – та її чоловік – 30-річний співак Джастін Бібер – нещодавно оголосили про те, що чекають на народження своєї першої дитини.

На їхні фото з нетерпінням чекають фоловери подружжя в Instagram. Так, Джастін опублікував нові знімки, на яких позує обійнявшись зі своєю вагітною дружиною.

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На Гейлі обтисла темно-коралове сукня, яку вона доповнила гостроносими туфлями та незмінною підвіскою у вигляді літери "В" з діамантами. Бібер позує в чорному поло, світлих бермудах, панамці і лоферах.

На деяких фото співак ніжно цілує дружину та кладе руку на її вагітний живіт.

instagram.com/justinbieber

instagram.com/justinbieber

Нагадаємо, раніше вагітна Гейлі Бібер продемонструвала стильний образ у наймоднішому відтінку сезону.

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