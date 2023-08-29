Вона у міні з квітами, а він – у поло: Джордж та Амаль Клуні прибули до Венеції на кінофестиваль

В одному з найкрасивіших міст світу стартує Венеційський міжнародний кінофестиваль, який традиційно збере на червоній доріжці найшанованіших режисерів, відомих акторів та інших знаменитостей.

У середу 30 серпня на острові Лідо традиційно стартує найстаріший Венеціанський кінофестиваль. Цього року захід святкує круглу дату, оскільки його проведуть у 80-те.

На червону доріжку цього року вийде відомий актор Джордж Клуні та його дружина - адвокатка Амаль Клуні. Пару помітили у Венеції, коли вони йшли на водне таксі.

На Амаль була коротка біла сукня з квітковим принтом з боків, яку вона доповнила сумкою з короткою ручкою та гостроносими слінгбеками. Також жінка одягла сонцезахисні окуляри та нафарбувала губи ніжним відтінком блиску. Джордж же одягнув легкі смугасті штани, мокасини та темно-синє поло. На очах актора також були сонцезахисні окуляри.

Джордж Клуні та Амаль Клуні / Фото: Getty Images

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