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Вона у мінішортах, він – з голим торсом: Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду сходили разом до спортзалу

Вона у мінішортах, він – з голим торсом: Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду сходили разом до спортзалу

Джорджіна Родрігес на Мальдівах / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Закохані провели вільний час із користю.

30-річна модель, інфлуенсерка та кохана футболіста Кріштіану РоналдуДжорджина Родрігес – показала у своєму мікроблогу відео зі спортзалу.

Джорджіна Родрігес та Кріштіану Роналду / © Instagram Джорджини Родрігес
Джорджіна Родрігес та Кріштіану Роналду / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Дівчина і спортсмен роблять селфі у великому дзеркалі біля машини Сміта. Кришту позує лише в одних шортах, хизуючись рельєфним пресом, а Джорджина – у синіх коротких шортах та помаранчевому спортивному топі.

Роналду стверджує, що тренується 5 днів на тиждень по 3-5 годин — і результат очевидний. Мабуть, його кохана та мати його дітей вирішила від нього не відставати.

Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес хизувалася годинником за 94 тисячі доларів. Дівчина відома своєю любов'ю до розкішних аксесуарів. Наприклад, її колекція сумок налічує понад 150 екземплярів, сумарна вартість яких становить майже півтора мільйона доларів. Свої образи, зокрема спортивні, вона часто доповнює однією з її численних Hermes Birkin.

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