Гейлі та Джастін Бібери / © Getty Images

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Американська модель і бізнесвумен Гейлі Бібер влаштувала черговий стильний вихід на вулицях Нью-Йорка. Знаменитість разом із чоловіком, співаком Джастіном Бібером, потрапила в об’єктиви папараці. Вони виходили з музичної студії Electric Lady Studios.

Гейлі та Джастін Бібери / © Getty Images

Для виходу Гейлі обрала наймодніший верхній одяг сезону — ефектне довге біле пальто з хутром на комірі та манжетах — так зване оперне пальто, яке стало головним акцентом її образу. Вбрання вона доповнила чорними брюками й туфлями, окулярами з синіми лінзами та бірюзовим манікюром.

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Джастін віддав перевагу більш невимушеному стилю. Він з’явився на публіці в шкіряній куртці та джинсах, які доповнив яскравими окулярами. Його образ, як це часто буває під час їхніх виходів, контрастував з елегантним вбранням дружини.

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Незважаючи на увагу папараці подружжя спокійно пішло у своїх справах.

Нагадаємо, раніше Гейлі та Джастін Бібери здивували всіх своїми парними костюмами на Геловін.

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