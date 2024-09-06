Вона у строкатому бікіні, він – у рожевих шортах: Нікола Пельтц показала, як відпочила з чоловіком Брукліном Бекхемом

Закохані практично нерозлучні та багато часу проводять разом.

29-річна Нікола Пельтц, донька американського мільярдера Нельсона Пельтца, а також дружина Брукліна Бекхема, показала у своєму Instagram, як провела вихідні. Вони з чоловіком провели їх у будинку на березі озера.

Фото: Instagram Ніколи Пельтц

Закохані каталися на водному мотоциклі, засмагали, плавали в човні водоймою, цілувалися на заході сонця і спілкувалися з друзями.

Фото: Instagram Ніколи Пельтц

На одному з фото Нікола та Бруклін позували, обійнявшись. На дівчині було строкате жовто-рожеве бікіні, рожева хустка на голові та мініспідниця, а на хлопцеві – рожеві шорти в тон луку його дружини.

Фото: Instagram Ніколи Пельтц

Фото: Instagram Ніколи Пельтц

Фото: Instagram Ніколи Пельтц

Зазначимо, пара оголосила про свої заручини у липні 2020 року, а одружилися вони 9 квітня 2022 року у Палм-Біч, Флорида, на єврейській церемонії. Як відомо, молоде подружжя підписало шлюбний договір.

Нагадаємо, раніше Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц сходили на сімейний обід у Парижі. У Франції сім'я Бекхемів проводила час через показ колекції бренду Вікторії ready-to-wear осінь-зима 2024-2025.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Getty Images

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