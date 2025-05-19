Катерина Бужинська і Михайло Грицкан

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Катерина Бужинська і Михайло Грицкан у межах свого великого благодійного туру «Воля» виступили з концертом у Києві. Це вже третій концерт дуету за рік у столиці.

Артисти потішили шанувальників не лише всіма улюбленими хітами, композиціями про Україну, ЗСУ, військових медиків, а й музичними прем’єрами: Катерина презентувала пісню «Така любов», а Михайло — композицію «Один в одному».

Катерина Бужинська і Михайло Грицкан

Протягом усього концерту артисти продемонстрували понад десять ефектних аутфітів.

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Катерина Бужинська

Катерина Бужинська і Михайло Грицкан

Найбільше нам сподобалися луки у блакитних відтінках. Катерина сяяла у розкішній сукні кольору блакитного металіка фасону «рибка» від буковинської дизайнерки Фелічії Мельничук. Вбрання мало одне оголене плече, об’ємні рукави і пікантне декольте. У цій сукні співачка мала прекрасний і стрункий вигляд.

Катерина Бужинська

Михайло постав в образі у колір українського прапора: на ньому був стильний блакитний костюм, жовта краватка і жовтка хустка-паше у надгрудній кишені.

Катерина Бужинська і Михайло Грицкан

Привітати артистів із успішним виступом прийшла співачка Камалія. А художник Руслан Мазуренко вийшов на сцену, щоб подарувати Катерині Бужинській її портрет, який він створив для неї.

Катерина Бужинська і Михайло Грицкан

Романтичним моментом на концерті стало освідчення одного з гостей, який зробив пропозицію руки та серця свої коханій дівчині — вона відповіла йому «Так».

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Під час виступу була ще одна приємність: Михайло Грицкан привітав одну зі своїх шанувальниць із днем народження, подарувавши їй красивий букет квітів.

На концерті відбувся благодійний аукціон, отримані кошти з якого (83300 гривень) передадуть 71-му військовому мобільному шпиталю.

До речі, для аукціону свої картини надала художниця Ірина Третяк. А український веслувальник, дворазовий олімпійський чемпіон — Юрій Чебан — долучився до благодійності.

Катерина Бужинська і Михайло Грицкан

Нагадаємо, Катерина Бужинська і Михайло Грицкан із початку повномасштабного вторгнення об’єднались у великий благодійний тур «Воля» і активно допомагають нашим захисникам (більше 300 благодійних концертів і понад 8 мільйонів гривень передали захисникам).

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Благодійний тур триває і зі столиці дует вирушив в інші міста. З актуальною афішею міст можна ознайомитися на офіційних сторінках артистів.

Катерина Бужинська і Михайло Грицкан

Катерина Бужинська

Катерина Бужинська