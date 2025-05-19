ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
141
Час на прочитання
2 хв

Вона – у сукні з декольте, він – із жовтою краваткою: Катерина Бужинська і Михайло Грицкан продемонстрували ефектні луки на концерті

Артисти виступили з благодійним концертом у Києві.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Катерина Бужинська і Михайло Грицкан

Катерина Бужинська і Михайло Грицкан

Катерина Бужинська і Михайло Грицкан у межах свого великого благодійного туру «Воля» виступили з концертом у Києві. Це вже третій концерт дуету за рік у столиці.

Артисти потішили шанувальників не лише всіма улюбленими хітами, композиціями про Україну, ЗСУ, військових медиків, а й музичними прем’єрами: Катерина презентувала пісню «Така любов», а Михайло — композицію «Один в одному».

Катерина Бужинська і Михайло Грицкан

Катерина Бужинська і Михайло Грицкан

Протягом усього концерту артисти продемонстрували понад десять ефектних аутфітів.

Катерина Бужинська

Катерина Бужинська

Катерина Бужинська і Михайло Грицкан

Катерина Бужинська і Михайло Грицкан

Найбільше нам сподобалися луки у блакитних відтінках. Катерина сяяла у розкішній сукні кольору блакитного металіка фасону «рибка» від буковинської дизайнерки Фелічії Мельничук. Вбрання мало одне оголене плече, об’ємні рукави і пікантне декольте. У цій сукні співачка мала прекрасний і стрункий вигляд.

Катерина Бужинська

Катерина Бужинська

Михайло постав в образі у колір українського прапора: на ньому був стильний блакитний костюм, жовта краватка і жовтка хустка-паше у надгрудній кишені.

Катерина Бужинська і Михайло Грицкан

Катерина Бужинська і Михайло Грицкан

Привітати артистів із успішним виступом прийшла співачка Камалія. А художник Руслан Мазуренко вийшов на сцену, щоб подарувати Катерині Бужинській її портрет, який він створив для неї.

Катерина Бужинська і Михайло Грицкан

Катерина Бужинська і Михайло Грицкан

Романтичним моментом на концерті стало освідчення одного з гостей, який зробив пропозицію руки та серця свої коханій дівчині — вона відповіла йому «Так».

Під час виступу була ще одна приємність: Михайло Грицкан привітав одну зі своїх шанувальниць із днем народження, подарувавши їй красивий букет квітів.

На концерті відбувся благодійний аукціон, отримані кошти з якого (83300 гривень) передадуть 71-му військовому мобільному шпиталю.

До речі, для аукціону свої картини надала художниця Ірина Третяк. А український веслувальник, дворазовий олімпійський чемпіон — Юрій Чебан — долучився до благодійності.

Катерина Бужинська і Михайло Грицкан

Катерина Бужинська і Михайло Грицкан

Нагадаємо, Катерина Бужинська і Михайло Грицкан із початку повномасштабного вторгнення об’єднались у великий благодійний тур «Воля» і активно допомагають нашим захисникам (більше 300 благодійних концертів і понад 8 мільйонів гривень передали захисникам).

Благодійний тур триває і зі столиці дует вирушив в інші міста. З актуальною афішею міст можна ознайомитися на офіційних сторінках артистів.

Катерина Бужинська і Михайло Грицкан

Катерина Бужинська і Михайло Грицкан

Катерина Бужинська

Катерина Бужинська

Катерина Бужинська

Катерина Бужинська

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie