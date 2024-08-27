Вона у Венеції: Ізабель Гулар у білому кроптопі блиснула пласким животом

39-річна бразильська модель і колишня "ангел" Victoria's Secret у чорно-білому аутфіті приїхала на кінофестиваль до Італії.
Ізабель Гулар потрапила під приціл папараці, коли приїхала на 81-й Венеційський міжнародний кінофестиваль.
Модель була в гарному настрої. Вона з усмішкою зустріла фотографів і прихильників, помахавши їм рукою.
Ізабель була одягнена у білий кроптоп, у якому блиснула пласким животом. Зверху вона одягла чорний жакет з атласними лацканами, який поєднала з чорними широкими штанями та чорною сумкою.
Гулар зробила укладання з локонами, нафарбувала губи ліловою помадою, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри, а вуха прикрасила золотими сережками-кільцями.
Нагадаємо, Ізабель Гулар влаштувала фотосесію в басейні та засвітила пружні сідниці.
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