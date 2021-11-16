Вона у вінтажній сукні, а він у total black look: Бегати Прінслу та Адам Левін разом на заході

Вони обіймалися та багато усміхалися.
Подружжя Бегаті Прінслу та Адам Левін відвідали разом захід Baby2Baby у Лос-Анджелесі та обидва вибрали аутфіти у чорних тонах. Але ось тільки вбрання моделі відрізнялося оригінальністю, адже вона одягла вінтажну сукню від бренду Versace.
Вперше сукня була представлена у колекції 1997 року. Вона пошита з тонкої тканини в білизняному стилі, з боків вбрання прикрашають вставки з мережива, ним же прикрашене і декольте. Легкого романтизму сукні також додали і невеликі бантики зі стрічок, якими були прикрашені бретельки та спідниця. Бегаті доповнила свій лук червоним макіяжем очей, хрестом на шиї та лаконічними чорними босоніжками.
Адам з'явився перед камерами у чорному смокінгу з лампасами на штанах, чорній сорочці та краватці-метелику. Руки фронтмена Maroon 5 прикрашало кілька золотих перснів та годинник.
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