Вона у всьому білому, він – в чорному: Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем відвідали найкрасивішу мечеть у світі

36-річна супермодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — разом зі своїм коханим — актором Джейсоном Стейтемом, перебувають зараз в ОАЕ, де вже встигли побувати на "Формулі-1" в Абу-Дабі" — останній гонці сезону 2023 року.

Але на цьому подорож пари не закінчилася – вони відвідали одну з найкрасивіших мечетей у світі – Мечеть шейха Заїда, одну з головних визначних пам'яток країни. Це шедевр ісламської архітектури з 82 куполами, тоннами блискучого білого мармуру, вкритими золотом люстрами та колонами, інкрустованими напівдорогоцінним камінням.

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У мечеть — згідно з правилами — Розі одягла біле вбрання, що повністю закриває тіло і покриває голову. Свій образ модель доповнила розкішними аксесуарами – молочною сумкою Valentino з пряжкою, покритою блискучим камінням, та кільцями Cartier.

Джейсон же був у всьому чорному і не забув про окуляри, щоб захистити очі від відображення сонця від сліпучо-білих поверхонь.

Нагадаємо, раніше Розі Гантінгтон-Вайтлі прогулялася із 6-річним сином по графству Девон, де вона народилася та провела дитинство.

Розі Гантінгтон-Вайтлі із сином / Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

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