Вона у жовтій сукні, він – у картатому піджаку: Олена-Христина Лебідь із коханим – ексвіцепрем'єром з'явилася на івенті

Ведуча з коханим побувала на музичній премії.

Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь і її коханий, колишній віцепрем'єр-міністр та нинішній віцепрезидент Товариства Червоного Хреста України Павло Розенко відвідали незалежну музичну премію MUZVAR AWARDS 2024, яка відбулася у Національному палаці мистецтв "Україна".

Олена-Христина сяяла на "червоній" доріжці у яскравому образі патріотичних кольорів. На ній була жовта сукня максі, прикрашена синім бантиком із брошками у вигляді синьо-жовтих колосків пшениці. Аутфіт ведуча завершила стильне укладання і макіяж із чорними стрілками.

Олена-Христина Лебідь і Павло Розенко/Пресслужба

Павло Розенко був одягнений у картатий жакет, білу сорочку і темні джинси.

Нагадаємо, на церемонію завітав також Павло Зібров у супроводі своєї доньки Діани.

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