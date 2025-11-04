Вона усміхається: фотографи заскочили Вікторію Бекхем у рідкісний момент

Вікторія Бекхем / © Associated Press

Девід Бекхем, співвласник Inter Miami CF, приїжджав подивитися гру зі своєю дружиною Вікторією Бекхем у першому таймі матчу плей-офф Кубка MLS між Inter Miami CF та Nashville SC на стадіоні Chase Stadium у Форт-Лодердейлі, що у Флориді.

Девід і Вікторія Бекхем на футбольному матчі / © Getty Images

Подружжя, які у шлюбі вже 26 років, заскочили на трибунах. Вікторія була в костюмі, з розпущеним волоссям і широко усміхалася, сидячи поряд зі своїм чоловіком. Це рідкісне фото вдалося зробити фотографам, які працювали на заході. Девід був у темно-синьому костюмі і теж сміявся.

Девід і Вікторія Бекхеми на футбольному матчі / © Getty Images

В інтерв’ю для свого однойменного документального серіалу на Netflix Вікторія пояснювала, чому її так рідко можна побачити з усмішкою на обличчі. Але цього разу фотографам вдалося зробити практично неможливе. Схоже, місіс Бекхем справді веселилася.

