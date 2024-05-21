Вона в чорній сукні, він – у смокінгу з метеликом: Емілі Ратаковскі із сином сходили на весілля

32-річна американська топмодель та інфлуенсерка – Емілі Ратаковскі – показала у своєму Instagram серію фотографій із весілля своїх друзів. Компанію моделі на святі склав її трирічний син Сільвестр.

Фото: Instagram Емілі Ратаковскі

Урочиста церемонія відбулася в Нью-Йорку, і у найвідповідальніший момент пішов дощ, але він не зіпсував настрою ні нареченому і нареченій, ні гостям.

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Емілі одягла на свято чорну сукню з глибоким декольте, а її син – чорний смокінг, який доповнювала краватку-метелик.

Фото: Instagram Емілі Ратаковскі

Фото: Instagram Емілі Ратаковскі

Нагадаємо, раніше Емілі Ратаковскі з'явилася у дуже сміливому вбранні на вечірці. Вона прийшла на афтепаті, яке проводилося після Met Gala в Нью-Йорку в повністю прозорій сукні, воно було вінтажним і створено Givenchy для колекції весна-літо 1998 року Олександром Маккуїном. Вбрання було виконане з сітчастої тканини, прикрашене вишивкою у вигляді зірок, а також бахромою на подолі та комірі. З-під сукні виглядала чорна білизна зі стразами.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

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